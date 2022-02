Ancora un decesso per Covid in Irpinia, schizzano i ricoveri

Ancora una vittima del virus e ricoveri che schizzano in alto. È deceduto al Pronto soccorso della Città ospedaliera di Avellino, un paziente di 70 anni di Atripalda. Il tampone naso-faringeo effettuato poco prima del decesso dell’uomo è risultato positivo al virus SARS-CoV-2. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 44 pazienti: 5 in terapia intensiva e 21 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 5 nell’Unità operativa di Chirurgia oncologica della Città ospedaliera. Al Frangipane di Ariano Irpino sono ricoverati 26 pazienti di cui 3 degenza ordinaria, 10 in subintensiva, 1 in Terapia Intensiva, 9 Medicina Covid, 1 Cardiologia, 1 Chirurgia e 1 Ortopedia.

