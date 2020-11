Secondo decesso per Coronavirus nel giro di poche ore in Irpinia. È spirata, nell’area Covid del plesso Landolfi di Solofra dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 83enne di Pratola Serra (Avellino). L’anziana era arrivata al pronto soccorso della Città ospedaliera di Avellino il primo ottobre scorso. Risultata positiva al nuovo Coronavirus, era stata ricoverata nell’Unità operativa di Malattie Infettive. Successivamente era stata trasferita al Covid Hospital e il 30 ottobre al plesso Landolfi di Solofra, dove è venuta a mancare. Proprio oggi in Irpinia si registrano altri 213 positivi al Covid-19.

