Il parcheggio dell'autostazione Air di Avellino chiude per manutenzione ma soprattutto per i necessari interventi di ripristino dopo i danni causati da qualche automobilista distratto e non solo.

Proprio così, l'area di sosta interrata della struttura di via Fariello, entrata parzialmente in funzione da diversi mesi gratuitamente ha bisogno di lavori urgenti per essere pronta al varo ufficiale e completo che, con ogni probabilità, ci sarà nel prossimo autunno. Da martedì primo agosto e fino al 25 del mese, salvo ulteriori proroghe per l'espletamento dell'opera di sistemazione e pulizia, dunque, parking off-limits in attesa di riparare le colonnine dell'ingresso, le grate arcuate sulle quali sistematicamente vengono posizionate auto in sosta nonostante il divieto, muretti e qualche pilastrino scalfiti da conducenti poco attenti nella marcia indietro. Danni, a d occhi e croce, per qualche migliaio di euro che si sommano a quelli provocati dagli atti vandalici di chi ha pensato bene di strappare cavi elettrici o rompere i totem delle ricariche dei cellulari. Un carosello di inciviltà che, per alcuni versi, spiega anche i ritardi registrati sul completamento della messa a disposizione degli stessi posti auto e la messa a punto di altri dettagli tecnici nei servizi da erogare ai viaggiatori.

Emblematico il messaggio che avvisa gli utenti dell'avvio dell'opera pubblicato sulla pagina Facebook di Air Campania: «L'accesso ai garage sarà off-limits dall'1 al 25 agosto prossimo, per consentire interventi di manutenzione, pulizia e il ripristino di alcune strutture interne rese inutilizzabili da manovre azzardate di automobilisti evidentemente distratti». Proprio perché in questa fase l'uso è gratuito chi utilizza regolarmente l'autorimessa avrebbe dovuto avere maggiore considerazione della struttura, invece di far danni e dare vita ai più svariati parcheggi selvaggi e fantasiosi quando i posti regolamentati sono tutti occupati. Sempre nel garage, poi, ignoti hanno smontato e rubato le piastre calamitate delle porte di sicurezza, anche quelle da sistemare. Insomma, è la solita storia. Sebbene Air, a quasi un anno dalla sua inaugurazione, non ha completato la messa in funzione dell'intera struttura, che ha a disposizione oltre 100 posti in più, a mettere un ulteriore freno all'avanzamento del programma c'è anche il comportamento dei soliti idioti. Nel garage, però, le telecamere installate sono attive e registrano quotidianamente le immagini dall'apertura alla chiusura della struttura che avviene dopo l'ultima corsa dei pullman. Le stesse immagini vengono immagazzinate nella stanza del Ced e quindi potranno essere fruibili anche in un secondo momento.

Intanto, se non proprio alla riapertura ma verosimilmente entro l'autunno dovrebbe andare in vigore anche la tariffa per poter tenere l'auto in sosta nel parcheggio dell'autostazione. Dall'Air ancora nessuna indicazione precisa ma con ogni probabilità si sta studiando come differenziare i prezzi in base al tipo di utenza. Le categorie che si rivolgeranno alla struttura, infatti, da qui a pochi mesi, con l'apertura dei primi negozi della galleria commerciale, del bar e del McDonald's, attesa da tempo e a quanto pare in dirittura d'arrivo, saranno sostanzialmente tre: i viaggiatori che arrivano in via Fariello con la propria autovettura e prendono il pullman per andare a lavorare o comunque fuori città, i clienti delle attività commerciali che entreranno in funzione e quanti necessitano di un posto dove parcheggiare il proprio veicolo mentre sbrigano delle commissioni in zona. Un'organizzazione più stringente, si è visto, è necessaria, anche per selezionare l'utenza.