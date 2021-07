Avellino, un vaccino al posto del mojito file al camper fino a tarda sera

Il vaccino vien di notte. Ed è boom di presenze nella strada della movida. In fila soprattutto giovani, in particolare studenti, per accedere al Camper della salute che ha stazionato dalle 16 alle 23 di ieri in via De Concilij.

A disposizione 360 dosi, 220 di Moderna e 120 di Pfizer. Già alle 15 c'erano persone in attesa, per evitare assembramenti gli operatori dell'Asl hanno distribuito dei bigliettini numerati per regolare gli ingressi. A...

