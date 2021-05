Avellino, Johnson & Johnson in farmacia vaccino per la fascia 18-60 anni

Vaccinazioni anticovid anche in farmacia. Dopo l'accordo quadro siglato il mese scorso tra governo, regioni, province autonome e associazioni di categoria, la regione Campania mette in moto l'organizzazione.

Le prime somministrazioni sono in programma tra una decina di giorni: la platea dei destinatari è quella dei cittadini dai 18 ai 60 anni.

Nelle 106 farmacie della provincia di Avellino (su 160 totali) che hanno aderito all'iniziativa (17...

