Avellino, il sindaco Festa vieta la vendita di alcolici dopo le 21

Stop alla vendita di alcolici ad Avellino a partire dalle 21. Niente asporto anche in contenitori che non siano lattine o di vetro. Lo ha stabilito con una propria ordinanza il sindaco Gianluca Festa. Il provvedimento è stato adottato dopo i problemi di ordine e sicurezza pubblica negli ultimi week end e per scongiurare il rischio della diffusione del Covid. Sono previste multe salate per consumatori ed esercenti, che rischiano anche la chiusura dei locali fino a un mese. L'ordinanza è da subito in vigore.