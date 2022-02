Giù dal cavalcavia, muore 41enne non si esclude il suicidio

Giù dal cavalcavia, muore un 41enne di Caposele.

Il corpo è stato rinvenuto questa mattina sotto al viadotto della strada statale"Fondo Valle Sele", nei pressi dello svincolo per Materdomini.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella, che hanno avviato le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda. Non si esclude il suicidio. Dolore e sconcerto nella comunità del paese dell'Alta Irpinia. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata affidata ai familiari per poter celebrare le esequie.