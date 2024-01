I licei separati: studenti in piazza

A Caposele 250 studenti protestano contro il piano regionale di dimensionamento scolastico, che accorpa il Liceo scientifico caposelese all'Istituto Vanvitelli di Lioni, staccando lo stesso Liceo dal De Sanctis di Sant'Angelo dei Lombardi. "Una decisione politica, in accordo con i sindaci di Caposele e Lioni, presa senza coinvolgerci". Allo sciopero hanno preso parte studenti di Caposele e Sant'Angelo. "Noi non siamo pedine", hanno continuato gli studenti in corteo che domani mattina si riuniranno in un'assemblea straordinaria nella sede di Sant'Angelo dei Lombardi e che non escludono altre forme di dissenso. Al fianco di ragazze e ragazzi anche gran parte dei docenti e del personale amministrativo.