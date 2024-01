Ridimensionamento scolastico, l'appello di Manfredi: «Non ridurre autonomia e qualità dei servizi»

Il percorso deciso dal Governo di accorpamento di diverse scuole «non deve ridurre l'autonomia delle scuole, ma soprattutto la qualità dei servizi che vengono erogati».

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della sua visita al 39° Circolo Didattico Giacomo Leopardi, in via Leopardi per l'inaugurazione dei cortili ristrutturati della scuola.

«Scuole molto grandi - ha detto Manfredi - sono più difficili da gestire perché ci sono molti plessi spesso distanti, quindi è necessario che questo piano di dimensionamento tenga conto anche di quelle che sono le realtà sociali più complesse che richiedono invece maggiore attenzione da parte di dirigenti scolastici, questo lo abbiamo chiesto. Sono però scelte del Governo centrale, è una competenza ministeriale perché esiste questo piano nazionale che prevede l'accorpamento delle scuole con la riduzione del numero di presidi.

Ma bisogna trovare una soluzione che tenga conto anche di queste esigenze fondamentali».