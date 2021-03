Covid ad Avellino, un'altra vittima: morto 68enne all'ospedale Moscati

È deceduto la notte scorsa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un paziente di 68 anni di Quadrelle, ricoverato in sub intensiva dal primo marzo e trasferito in terapia intensiva il 3 marzo scorso.

Nelle aree Covid sempre dell’azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 67 pazienti: cinque in terapia intensiva, 36 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 8 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e 18 nel plesso ospedaliero Landolfi di Solofra.

