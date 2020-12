La curva del contagio continua a scendere. Sono 58 i nuovi casi in provincia su 660 tamponi processati. Resta ferma a quota 8,3% la percentuale tra test analizzati e positivi scovati, che conferma il trend in discesa in Irpinia degli ultimi dieci giorni.

Con i 9 contagi di ieri la città capoluogo supera quota mille casi in questa seconda ondata dell'emergenza sanitaria. Purtroppo anche ieri c'è stata una vittima del Coronavirus. È deceduta nella mattinata, al Covid Hospital dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una paziente 91enne di Sant'Angelo dei Lombardi. L'anziana, positiva al virus, era ricoverata in terapia subintensiva dal 27 novembre scorso.

Così nel dettaglio i 58 nuovi positivi comunicati nel bollettino dell'Asl: 1 è residente ad Aiello del Sabato, 1 Altavilla Irpina, 4 Ariano Irpino, 1 Atripalda, 2 Avella, 9 Avellino, 1 Baiano, 1 Castel Baronia, 2 Gesualdo, 1 Lioni, 1 Melito Irpino, 1 Mercogliano, 1 Montefalcione, 1 Monteforte Irpino, 1 Montella, 4 Montemiletto, 4 Montoro, 1 Pratola Serra, 2 Roccabascerana, 4 Rotondi, 1 Salza Irpina, 3 San Michele di Serino, 1 Santa Paolina, 1 Sant'Angelo all'Esca, 3 Santo Stefano del Sole, 2 Serino, 1 Sperone, 1 Taurasi, 1 Vallesaccarda.

Continua a infoltirsi l'elenco di amministratori e quello degli operatori sanitari aggrediti dal Coronavirus. Questa volta è toccato all'ex sindaco di Montemiletto, ora capo dell'opposizione, Agostino Frongillo, che è anche medico di base. È il diretto interessato a comunicarlo dal proprio profilo Facebook, per informare amici e assistiti. «Questo virus è terribilmente insidioso - scrive Frongillo sul social media - Purtroppo ha colpito anche me. Sono risultato positivo al Covid-19, dopo i controlli di routine della giornata di ieri, disposti dall'Asl per i medici di base. Per fortuna sto bene. Invito i miei contatti degli ultimi giorni a prestare la massima attenzione. Io cercherò di esserci sempre per i miei pazienti e da lunedì (oggi per chi legge, ndr) lo studio sarà effettuato in smart working con ricette on line», assicura Frongillo.

Il bilancio del contagio della seconda ondata, a partire dallo scorso luglio conteggiando guariti e decessi, riporta 7.088 casi totali in Irpinia. Di questi, 1.003 riguardano Avellino. Montoro va a 435, mentre Avella raggiunge i 327. Seguono Mercogliano (235), Monteforte Irpino (210), Cervinara (205), Mirabella Eclano (199), Atripalda (185), Ariano Irpino (179), Baiano (166), Solofra (163), Lauro (147), Mugnano del Cardinale (134), Grottaminarda (127), Sperone (108), Montella (90), Quindici (89), San Martino Valle Caudina (83), Pratola Serra (82), Forino (79), Volturara Irpina (77), Gesualdo (75), Lioni (75), Sirignano (73), Serino (71), Frigento (70), Altavilla Irpina (70), Montemiletto (70), Rotondi (68), Roccabascerana (60), San Potito Ultra (59), Moschiano (57), Domicella (57), Aiello del Sabato (57), Fontanarosa (54), Sant'Angelo dei Lombardi (54), Pago Vallo Lauro (53), Nusco (53), Marzano di Nola (53), Sturno (51), Ospedaletto d'Alpinolo (49), San Michele di Serino (49), Capriglia Irpina (43), Vallata (40), Grottolella (40), Manocalzati (40), Bonito (39), Flumeri (39), Cesinali (39), Prata Principato Ultra (36), Venticano (36), Contrada (35), Taurano (34), Savignano Irpino (33), Candida (32), Santa Lucia di Serino (31), Santo Stefano del Sole (30), Montecalvo Irpino (28), Summonte (27), Montemarano (27), Bisaccia (25), Quadrelle (25), Taurasi (25), Carife (24), Montefredane (24), Calitri (24), Caposele (24), Pietrastornina (23), Casalbore (23), Chiusano San Domenico (22), San Sossio Baronia (22), Bagnoli Irpino (21), Pietradefusi (21), Salza Irpina (21), Guardia Lombardi (20), Villamaina (20), Melito Irpino (20), Cassano Irpino (19), Tufo (17), Scampitella (17), Sorbo Serpico (17), Montefalcione (17), Torella dei Lombardi (16), Aquilonia (16), Castelfranci (14), San Nicola Baronia (14), Santa Paolina (14), Villanova del Battista (13), Vallesaccarda (13), Zungoli (11), Trevico (10), Lacedonia (10), Torre le Nocelle (9), Calabritto (8), Castelvetere sul Calore (8), Parolise (8), Castel Baronia (8), Senerchia (7), Conza della Campania (7), Lapio (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Torrioni (4), Montefusco (4), San Mango sul Calore (4), Paternopoli (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Montaguto (3), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Monteverde (2).



