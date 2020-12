Covid, Ricciardi: «Siamo in piena seconda ondata, dicembre e gennaio saranno terribili»

I contagi non diminuiscono come previsto, e ci sono ancora centinaia di morti per Covid: l'ultimo bilancio, relativo al 6 dicembre, è di 18.887 nuovi casi e 564 morti. Walter Ricciadi, consigliere del ministero della Salute lancia l'allarme: «Importante il rispetto delle regole. Siamo ancora nel pieno della seconda ondata del Covid, e dicembre e gennaio saranno due mesi terribili per due motivi: per i problemi nell'accesso ai servizi e per le tante differenze a livello regionale». Per Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica di Roma e direttore scientifico degli Istituti clinici scientifici Maugeri «resta fondamentale continuare a rispetto delle regole, sia a livello individuale che da parte degli organismi istituzionali, perché se si allentano le misure troppo presto non solo non si inverte il trend, ma il rischio è quello di trovarci di fronte a mesi difficilissimi, in cui Covid e influenza correranno insieme. Perché il coronavirus circola ancora in modo importante, e non rispetta i confini regionali». Un allarme lanciato all'indomani dell'annuncio all'indomani dell'Abruzzo dichiarato arancione in anticipo e per scelta autonoma.

Addio maxi-riunioni di famiglia per le feste di fine anno. Se dal Comitato tecnico scientifico si rinnova l'invito ad evitare assembramenti e a limitare al massimo i contatti sociali, Ricciardi, si unisce al coro degli esperti: «Anche noi eravamo abituati a riunioni familiari con 15-20 persone, ma quest'anno non si può. Festeggerò con mia moglie e le mie figlie».

«Non bisogna allentare troppo presto, o dare l'impressione che la zona gialla sia liberi tutti. Altrimenti - sottolinea con forza Ricciardi - c'è il rischio di un ulteriore aggravamento dell'ondata epidemica. Se invece terremo duro, a gennaio arriverà il calo vero dei nuovi casi, così come quello dei decessi. Attenzione però - ammonisce - riuscire a ridurre la curva non è ineluttabile: se non si capisce che le evidenze valgono per tutta Italia e che il virus non conosce confini, c'è il rischio che la curva torni a crescere. E questo proprio quando ci aspettiamo il maggior numero di casi di influenza». Uno scenario da incubo per l'inizio del 2021.

Non vaccinare gli italiani infettati e guariti? Per Walter è più che altro una questione organizzativa: «Le dosi di vaccino all'inizio saranno limitate, dunque andranno riservate prima ai soggetti più esposti per rischio o per età. Dunque gli operatori sanitari e quelli essenziali, oltre che i soggetti più fragili, ovvero gli anziani ricoverati nelle strutture e quelli che sono a casa».

