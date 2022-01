Covid, due morti in Irpinia nel giro di poche ore

Due morti per Covid in provincia di Avellino nel giro di poche ore. È deceduto nel corso della notte, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un paziente di 70 anni di Mugnano del Cardinale. Era ricoverato da ieri pomeriggio. All’ospedale Frangipane di Ariano Irpino è spirato un 74enne di Vallata. Nei due presidi ospedalieri si contano 39 ricoverati, Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati sono ricoverati 28 pazienti, 3 dei quali in terapia intensiva; 11 al Frangipane, di cui 2 in terapia intensiva. Sono 4 i morti in Irpinia dall’inizio dell’anno.

APPROFONDIMENTI IL CASO Focolaio Covid all'Avellino: 11 tesserati risultati positivi LA LOTTA AL COVID Covid, positivo un test su quattro c'è l'aumento dei... L'EPIDEMIA Covid ad Avellino, secondo decesso in poche ore all'ospedale...