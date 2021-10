Covid, ritornano le file al PalaDelMauro due ore per la terza dose di vaccino

È di nuovo ressa al centro vaccinale di Avellino. A 24 ore dall'entrata in vigore dell'obbligo di green pass per tutti i lavoratori, gli hub territoriali dell'Asl tornano a essere affollati. Preso d'assalto, più degli altri, quello del capoluogo.

Ieri mattina, all'esterno del Pala Del Mauro lunghe file e tempi di attesa di oltre 2 ore: non succedeva da circa 3 mesi. A lamentare i disagi, soprattutto gli anziani che s'erano recati in via...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati