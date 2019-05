Martedì 21 Maggio 2019, 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contratti a raffica per la fornitura di energia elettrica, gas e contratti per linee telefoniche in rete mobile. Le loro prede erano i residenti dell’Alta Irpinia. Diversi cittadini avevano presentato denuncia ai carabinieri delle Stazioni di Calabritto e Montemarano. Le indagini dei militari hanno permesso di smascherare un 26enne di Pagani ed un 40enne di Salerno. Entrambi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Avellino. Erano riusciti ad entrare in possesso dei dati personali delle vittime, attivando i contratti.