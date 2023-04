Elezioni amministrative 2023, agevolazioni per i fuori sede

Elezioni comunali di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 ed eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 28 e lunedì 29 maggio: la Prefettura di Avellino ha pubblicato una circolare riguardante le Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei.

«In occasione delle consultazioni elettorali - fanno sapere dal Palazzo di Governo - gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto».