Comincia una delle campagne elettorali più interessanti della tornata amministrativa in Irpinia. Chi verrà eletto sindaco sarà il primo in fascia tricolore dopo Ciriaco De Mita. Sono tre i nomi in lizza. Francesco Biancaniello, Antonio Iuliano, Gianfranco Marino. Il primo, avvocato alla guida del gruppo «Uniti per Nusco», aveva sfidato il presidente quattro anni fa.

Non sfiorò la vittoria ma non ci andò nemmeno lontanissimo (42%). Per quattro anni capo dell'opposizione, ci riprova con una lista di molti volti nuovi e nomi con esperienza amministrativa. Con lui la docente Annamaria Prudente per esempio, consigliera comunale tra il 2014 e il 2019. Con Biancaniello c'è Luigi Mongelli inoltre, detto Tattalino. Fu il barbiere storico del presidente De Mita, lo stesso che nella prima campagna elettorale per le comunali sfoggiò una maglietta rossa con il volto dell'ex premier.

Lo stesso che nel centro del paese possiede una sorta di museo con fotografie che ritraggono De Mita con i grandi del Novecento.

Aveva un grande rapporto con l'ultimo sindaco di Nusco anche Antonio Iuliano, che però non condivise le scelte dell'illustre primo cittadino nell'ultimo mandato. Il nome della sua lista non sembra casuale. «Un sindaco al servizio dei cittadini». Viene descritto da tutti come «un uomo del popolo» ed è direttore d'azienda.

Leggendo i nomi del suo schieramento, si nota quello dell'ex consigliere Antonio Fasano. C'è Roberto Dutto poi, piemontese innamorato di Nusco. Ma anche i nomi di Lucio Molinario e Antonio Della Fortuna. Gli ultimi due sono riferimenti del Pd locale, anche se una parte del circolo dem appoggerebbe direttamente o indirettamente il terzo candidato. Che è Gianfranco Marino, 50 anni, candidato di «SiAmo Nusco».

Una breve parentesi amministrativa tra il 2002 e il 2004, collaboratore di un importante studio legale di famiglia, guida una lista di giovani alla prima esperienza: un gruppo che però nasce da una serie di incontri, sponsorizzati anche dal circolo Pd, per dare a Nusco una nuova generazioni di amministratori.

Da sottolineare l'assenza in questa tornata di quasi tutti i consiglieri comunali eletti nel 2019 con Ciriaco De Mita. Il vicesindaco uscente Walter Vigilante aveva già annunciato l'uscita di scena. Colpisce anche l'assenza di Enzo Natale, assessore uscente e il più votato nella tornata 2019.