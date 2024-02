«Il trentennale di Eurochocolate ad Avellino sarà il più grande evento mai realizzato in città. Grazie agli sponsor la manifestazione non graverà sulle casse comunali, dall'opposizione frustrata le solite polemiche di bassa lega». Ostenta ottimismo il sindaco Gianluca Festa a una settimana dall'apertura in città della rassegna dolciaria più famosa d'Italia, in programma da venerdì 9 a mercoledì 14 febbraio, giorno dedicato al patrono San Modestino e alla festa degli innamorati. A Palazzo di città, ieri mattina, il primo cittadino ha incontrato la stampa insieme con il presidente della società umbra Eugenio Guarducci per esporre gli ultimi dettagli organizzativi e diffondere il programma completo degli eventi (disponibile su www.eurochocolate.com/avellino2024). Assente la vicesindaco Laura Nargi: l'assessore al Turismo, che ha curato tutti i dettagli della manifestazione per Palazzo di città, era impegnata lungo Corso Vittorio Emanuele, cuore della rassegna, per un sopralluogo tecnico con maestranze e forze dell'ordine.

Sei giorni di attività e intrattenimento a tema, 110 aziende del settore cioccolatiero e oltre mille referenze di prodotti per un totale di circa 100 tonnellate di cioccolato pronte a invadere la città: per Festa ci sono tutti i presupposti per gridare già al successo: «Non ci formalizziamo sul numero di visitatori, per quello tireremo le somme al termine di questa intensa settimana. È già un successo per noi aver reso realtà quello che sarà il più grande evento mai realizzato in città» spiega. «Un evento straordinario che non solo rappresenta un'opportunità commerciale ma soprattutto di promozione del territorio, un evento che farà conoscere ancora di più Avellino, con migliaia di turisti. Dopo il Summer festival, ci proiettiamo ormai a livello nazionale come riferimento concreto, vero, di grandissimi eventi non solo in Campania ma nel sud Italia».

Alle domande sollevate dal consigliere Pd Nicola Giordano sulle colonne del Mattino circa la mancata pubblicazione all'Albo comunale degli atti relativi alla manifestazione, il primo cittadino taglia corto: «Assistiamo alle solite polemiche di bassa lega da parte di gente frustrata, puerile. Eurochocolate, grazie al grande lavoro svolto dall'amministrazione, non graverà per un euro sulle casse del comune. Gli sponsor che hanno risposto alla nostra chiamata hanno contributo con 400mila euro più Iva (circa 490mila euro, ndr) alla realizzazione dell'evento. Ma onestamente per me questo è un aspetto marginale. Per me è importante essere riuscito a portare ad Avellino un evento senza precedenti. Dove proseguirà la collaborazione con radio Rds».



Tra gli sponsor, notava Giordano, figurano la Telereading, società che ha vinto il project financing dei parcheggi, la De Vizia Transfer, che ha vinto il bando per la gestione dei rifiuti, e la Assoservizi, concessionaria del servizio tributi. Oltre all'investimento di immagine e il flusso turistico da valutare post evento, qual sarà il guadagno per l'Ente? Festa è netto: «Il Comune non fa commercio, non deve scontrinare, non deve incassare soldi. Il Comune deve far sì che questa città stia meglio, che ci sia più occupazione, che ci siano attività che aprono invece di chiudere, che i ragazzi non fuggano, che ci sia la presenza di turisti che alimentano l'economia territoriale. Stiamo consegnando alla città una dimensione sempre più nazionale - sottolinea -. E alla portata di tutti: a Perugia si paga un ingresso di 10 euro, qui abbiamo fatto una scelta diversa, a favore di commercianti, ristoratori, b&b, alberghi. Insomma, un grandissimo indotto. Se dopo trent'anni un brand come Eurochocolate decide non dico di sdoppiarsi ma raddoppiare Perugia ad Avellino, ne va dato merito alla città e a questa amministrazione».