Sabato 22 Dicembre 2018, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2018 14:20

Incidente di caccia, ferito un 46enne. Si tratta del vicesindaco di San Martino Valle Caudina, Francesco Capuano. L'uomo, ferito all'addome da un colpo di fucile sparato accidentalmente durante una battuta di caccia, è stato trasportato all'ospedale Rummo di Benevento. È ricoverato con prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione. Secondo una prima ricostruzione, Capuano è stato raggiunto da un colpo partito accidentalmente dal fucile dell'amico con cui all'alba aveva raggiunto il monte Mafariello per una battuta di caccia. È stato soccorso anche da altri cacciatori che si trovavano nella zona e trasportato in ospedale.