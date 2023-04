L'Irpinia si mobilita: «No allo scippo della Piattaforma Logistica»

"No allo scippo della Piattaforma Logistica in Valle Ufita". A Grottaminarda, si è tenuta un'assemblea pubblica organizzata da Cgil, Cisl e Uil, in considerazione del rischio che la struttura - un Hub intermodale per le merci - a ridosso della nascente Stazione Hirpinia dell'Alta Velocità Napoli-Bari in fase di realizzazione.

All'assemblea pubblica ha partecipato anche una folta rappresentanza di cittadini. Hanno risposto all'appello parlamentari e consiglieri regionali, il presidente di Confindustria Avellino Emilio De Vizia e gli amministratori della zona. Nel mirino il Governo e Rfi, che dovrebbe costruire l'opera.

Attacchi anche al governatore De Luca. Non si esclude uno sciopero generale. Il parlamentare del Movimento Cinque Stelle, Michele Gubitosa, porterà il caso in Parlamento. I consiglieri regionali Maurizio Petracca e Vincenzo Ciampi hanno sostenuto le ragioni della manifestazione. La protesta è forte, potrebbe essere ripetuta già sabato prossimo con l'obiettivo di bloccare il cantiere dell'Alta velocità. La protesta va al di là delle appartenenze politiche ed è stata acuita dalle dichiarazioni del presidente della Regione De Luca: "Se non si trovano i fondi di Ferrovie Italiane per il polo logistico di Valle Ufita, sono pronto ad un investimento analogo in provincia di Benevento".