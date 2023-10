Una ex studentessa "disegna" il logo alla sua prima scuola

Sette pittogrammi che confluiscono poi in un tris vincente che rappresenta gli alunni dei 3 ordini di scuola dell’I.C. Aurigemma, sono alla base del logo che da ora in poi caratterizzerà l’Istituto Comprensivo di Monteforte Irpino.

Dopo l'approvazione in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto, il logo accompagnerà tutti i documenti

ufficiali della scuola e le locandine delle manifestazioni, mostrandosi al passo con i tempi nel mondo della comunicazione. Si tratta di un marchio formato da sette pittogrammi che rappresentano le caratteristiche del'Istituto: formazione, affettività, serenità, legalità, accoglienza e inclusione.

La forma finale crea il gioco del tris, così come le diverse caratteristiche descritte portano ad un unico risultato

vincente: lo studente.

A realizzare gratuitamente il logo per la scuola è stata Francesca Maria Pagliaro, laureanda in “Design per la comunità” presso l'Università Federico II di Napoli, ex studentessa dell'I.C.

Aurigemma e curatrice della pagina virtuale Lastanzavettoriale che ha voluto «creare un marchio chiaro ed efficace che racconti l'istituto tramite le sue caratteristiche peculiari, definite tramite pittogrammi. Il logo crea un’immagine coordinata utile a comunicare in maniera limpida le informazioni».

Il logo di una scuola è il suo biglietto da visita, quello che immediatamente lo renderà riconoscibile all'esterno.

«Sono contentissima del logo – dichiara la dirigente scolastica Filomena Colella – perché davvero sintetizza quelle che sono la mission e la vision del nostro istituto. Ne sono molto orgogliosa perché la nostra scuola è al passo con i tempi anche per ciò che riguarda la comunicazione e la cura della propria immagine».