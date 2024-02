"Lotta co' noi", striscione davanti al liceo per il 16enne coinvolto in un incidente

Esposto uno striscione davanti alla sede del liceo Imbriani di Avellino per esprimere vicinanza al 16enne, allievo della scuola, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto sabato notte in centro città.

Il 16enne viaggiava a bordo di una minicar elettrica che si è scontrata con un suv.

Il giovane è intubato, in coma farmacologico, presso l'ospedale Moscati di Avellino. «Lotta co' noi», la scritta sullo striscione degli studenti dell'Imbriani. Incoraggiamenti anche sugli spalti della Curva Sud da parte di altri amici.