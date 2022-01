Covid, deceduti 65enne di Avellino e anziana di San Giorgio a Cremano

Due persone morte nel giro di qualche ora in Irpinia a causa del Covid-19. È deceduto questa mattina, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda Moscati di Avellino, un paziente di 65 anni di Avellino, ricoverato dal 26 gennaio scorso. Al Frangipane di Ariano Irpino è spirata una donna di 88 anni di San Giorgio a Cremano.

Calano leggermente i ricoveri. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 52 pazienti: 6 in terapia intensiva, 22 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 21 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 3 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera. Al Frangipane sono 29 i pazienti, di cui 5 in degenza ordinaria, 10 in subintensiva, 3 in terapia intensiva e 11 Medicina Covid.