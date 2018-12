Domenica 2 Dicembre 2018, 20:21

Scuole chiuse domani in diversi comuni irpini a casual dell'interruzione del servizio idrico. Non c'è fornitura dell'acqua per la rottura di una conduttura a Cassano Irpino. Niente lezioni a Candida, Manocalzati, Montefalcione, Parolise, San Potito Ultra, Salza Irpina, Sorbo serpico, Montemiletto, Torre le Nocelle, Santa Paolina, Pietradefusi, Venticano, Pratola Serra, Prata Principato Ultra, San Mango sul Calore, Lapio e Montefredane.