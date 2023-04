Omicidio Zeppetelli, rinviata l’udienza preliminare

È stata rinviata al 23 maggio l’udienza dinanzi al Gup del tribunale di Avellino, Paolo Cassano, per l’omicidio di Nicola Zeppetelli (quarantenne di Cervinara, titolare di un circoletto ucciso con 5 colpi di pistola il 19 febbraio 2022) a carico di Alessio Maglione, 31 anni, e Giuseppe Moscatiello, 23anni, entrambi di Cervinara.

Gli avvocati dei familiari di Zeppetelli, costituitisi parti civili, sono Vittorio Fucci per 5 familiari della vittima e Rolando Iorio per un familiare della vittima. Ricordiamo che inizialmente sul delitto indagava la Dda per verificare se ci fossero collegamenti con la criminalità organizzata e quindi se ci fosse una matrice camorristica.