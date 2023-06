Avellino: paura nella notte, auto in fiamme sotto gli alloggi popolari

In fiamme un’auto davanti agli alloggi popolari di via Francesco Tedesco ad Avellino. Il fuoco ha interessato la parte anteriore del veicolo. Le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. I caschi rossi hanno provveduto anche a mettere in sicurezza l'area. Non si sono registrati ulteriori danni a cose o a persone. Paura tra i residenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di propria competenza. Non si esclude al momento l’ipotesi del raid doloso.