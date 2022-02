Ricoveri stabili, ma ancora vittime del Covid: morto 83enne al Moscati

Restano stabili i ricoveri in Irpinia, ma ci sono ancora vittime del Covid-19. È deceduto questa mattina, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 83 anni di Solofra, ricoverato dal 31 gennaio scorso.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 46 pazienti: 6 in terapia intensiva e 19 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 16 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 3 nell’Unità operativa di Pediatria e 2 in quella di Ostetricia e Ginecologia della Città ospedaliera. Al Frangipane di Ariano Irpino sono ricoverati 29 pazienti, di cui 4 in degenza ordinaria, 10 in sub-intensiva, 4 in terapia intensiva e 11 Medicina Covid.