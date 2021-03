Emilio, prof di matematica stroncato dal Covid: aveva 57 anni

Il Covid provoca la morte di un insegnante di matematica di 57 anni. Emilio D’Onofrio è deceduto questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Era ricoverato in Medicina d’Urgenza Covid dal 5 marzo. Due giorni dopo era stato trasferito in terapia intensiva. Nelle aree Covid dell’azienda Moscati risultano ricoverati 68 pazienti: 6 in terapia intensiva, 34 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 11 nel plesso ospedaliero di Solofra.

