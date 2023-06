Maturità da guinness all'istituto GalileiVetrone di Benevento. Ieri mattina, infatti, fra i migliaia di studenti che si sono cimentati con il primo, vero, esame della loro vita, c'erano anche due alunni "speciali". Da un lato Antonio Pastore, 89enne ex vigile del fuoco, iscritto all'indirizzo tecnico corso serale in Costruzione, ambiente e territorio, dall'altro il non ancora 17enne Simone Piccirillo, della IV classe sezione A del liceo scientifico quadriennale, l'unico attivo in tutto il territorio provinciale. Due generazioni a confronto, con obiettivi da raggiungere diversi ma accomunati dalla scelta in controtendenza, rispetto al resto della scuola, di puntare forte per la temutissima prova d'italiano, sull'analisi del testo di un brano tratto da «Gli indifferenti» di Alberto Moravia. Decisione coraggiosa, ma in linea con il carattere battagliero e mai domo dei due studenti. I loro sguardi, probabilmente, per un istante si sono incrociati nei corridoi dell'istituto di piazza Risorgimento. Tanta l'emozione e l'ansia, prima dello svolgimento della traccia. Enorme la soddisfazione al termine delle sei ore della prova. «Italiano, storia e geografia sono le mie materie preferite - commenta Pastore - in questo percorso mi sono trovato molto bene con i miei sette compagni di classe». Antonio, spinto dalle figlie, una delle quali docente di inglese, si è rifugiato nella scuola per combattere la solitudine, tenendosi impegnato anche nel pomeriggio.

Un sogno che si realizza ma anche un messaggio importante da mandare ai giovani e a chi non ha avuto la possibilità di completare il percorso di studi. «Sentivo il bisogno di tenermi impegnato continua e non volevo soffrire la solitudine. Per questo motivo ho deciso di iscrivermi al corso serale e aumentare il mio bagaglio culturale. La scelta del percorso è stata semplice perché nel corso del mio lavoro mi ha affascinato». Dopo l'orale, però, Antonio non vuole più fermarsi, a dispetto dell'età avanzata. «Dopo il diploma devo capire come impegnare il mio tempo e le mie giornate - dichiara - il desiderio resta sempre quello di continuare a studiare e accrescere il mio desiderio di cultura». Il dirigente scolastico del Galilei Vetrone, Giovanni Marro, ne traccia un identikit. «Uno studente sempre assiduo e presente, molto interessato alle attività didattiche. Il fatto che abbia 89 anni è significativo del fatto che la forza di volontà non conosce limiti di età né di altri tipi di restrizioni. Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni». Il signor Pastore sin dal primo giorno è stato coccolato dai suoi docenti. «Non c'era mai capitato di avere uno studente così - spiega la docente Liliana Rosa - è stato il collante anche con gli studenti più giovani». Spostandoci, virtualmente, tra le aule del GalileiVetrone, in contemporanea Simone Piccirillo, il più giovane maturando della provincia di Benevento, sceglieva quasi come simbolico trait d'union tra tre generazioni diverse tra loro, la stessa traccia d'ambito letterario di Antonio Pastore. Dopo la seconda prova d'indirizzo e l'orale, per Simone, si spalancheranno le porte del mondo accademico, all'età record di soli 17 anni. «Ragazzo eclettico, educato, dallo sguardo vivace e intelligente dichiarano i suoi professori - sempre pronto a collaborare e a sostenere i compagni. L'augurio è che realizzi i suoi sogni di ragazzo maturo per la giovanissima età conservando il suo entusiasmo per la conoscenza».