Arpaia, per la Corte d'Appello «non fu resistenza a pubblico ufficiale»: assolte madre e figlia

La Corte d'Appello di Napoli, in linea con la tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ha assolto Annunziata Floriano, 34 anni, e Mariagrazia Servodio, 62 anni, entrambe di Arpaia, dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare le donne, madre e figlia, erano state ritenute responsabili, dal tribunale di Benevento, di resistenza ai carabinieri, intervenuti in occasione di una lite tra loro e altre persone, che sarebbero state anche ingiuriate.

I fatti in questione risalirebbero al 2017 e si sarebbero verificati proprio ad Arpaia. La Corte d’Appello, dunque, ha riformato la sentenza del Tribunale di Benevento, assolvendo le due donne.