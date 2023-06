Da divieto ad obbligo di dimora per l'ex custore del cimitero

Aveva avuto nei giorni scorsi il divieto di dimora ad Arpaia Vincenzo D'Onofrio 55 anni già custode del cimitero poi sospeso in seguito a una condanna passata in giudicato. Dopo l'interrogatorio da parte del Gip Gelsomina Palmieri, presente il suo difensore Vittorio Fucci, il magistrato ha attenuato la misura, revocando il divieto di dimora, ed ha deciso che invece non può allontanarsi dal centro di Arpaia.

L'uomo infatti è gravemente indiziato dei reati di estorsione e minaccia a pubblico ufficiale. con indagini dei carabinieri di Montesarchio. Infatti secondo l'accusa mediante minacce, avrebbe cercato di far assumere la moglie da parte dei titolari della ditta assegnataria dei servizi cimiteriali di Arpaia.