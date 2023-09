«La lunga notte del '43», doppio evento Anpi

In occasione dell’80° anniversario dell’inizio della Resistenza in Italia e del 75° della Costituzione, il comitato provinciale dell’Anpi di Benevento ha organizzato, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento e dell’Università del Sannio, un convegno in due sessioni (29 settembre e 13 ottobre) intitolato “La lunga notte del ’43” (la cui grafica è stata curata da Gaetano Cantone). Con esso saranno affrontati rilevanti questioni storico-politiche che, inserite nel quadro generale degli eventi, non tralasceranno avvenimenti locali di cui è importante mantenere la memoria.

Domani 29 settembre dalle 10 nell’aula magna del polo didattico Demm di Via delle Puglie 82, lectio magistralis di Giovanni Cerchia (Università del Molise) su «La memoria tradita. La seconda guerra mondiale nel Mezzogiorno d’Italia». Poi la presentazione del libro «Antifascisti adesso» (Mimesis) di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi. Ne discuteranno Antonella Tartaglia Polcini, docente di UniSannio e assessora alla Cultura a palazzo Mosti e il rettore dell'ateneo Gerardo Canfora.

Introdurrà e coordinerà i lavori il professor Amerigo Ciervo, presidente del comitato provinciale Anpi. È prevista la partecipazione di un’ampia rappresentanza studentesca proveniente da vari Istituti del Sannio.

La giornata del 13 ottobre sarà ricchissima di eventi e ospiti, tra cui Ciro Raia, autore de «Le quattro giornate di Napoli (quasi un diario)» (Guida), e Albertina Soliani, presidente dell'Istituto Cervi di Reggio Emilia.