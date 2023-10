Benevento, Lauro rilancia la sfida campo da golf: «Il successo Ryder Cup fa riflettere»

«Il successo fatto registrare dalla Ryder Cup di Roma in termini di presenze e di ritorno economico conferma la crescente attrattività del golf nel nostro Paese».

Esordisce così, in una nota, il consigliere delegato allo Sport, rilanciando proprio in quest'ottica l'importanza di realizzare unnel capoluogo. «Basti pensare alla notevole ricaduta economica, con un indotto che ha sfiorato il miliardo di euro, o alle 70mila camere prenotate nel periodo della gara ma anche dopo. Come ha sottolineato il direttore generale del progetto Ryder Cup 2023- aggiunge Lauro -, gli eventi legati al golf vanno ben oltre la gara sportiva in sé e portano notevoli ricadute dal punto di vista economico, infrastrutturale e sportivo. Tutto ciò fa ben comprendere l’importanza del campo da golf con strutture ricettive e di supporto alle attività sportive che “Tierra Samnium Golf Club” si appresta a realizzare nella nostra città».

Per Lauro, dunque, si tratta «del più grande campo da golf del Mezzogiorno d'Italia, che finirà per potenziare ulteriormente l'attrattività turistica della nostra città proiettandola in un circuito internazionale e collegandola con i poli turistici della zona costiera (Napoli, Capri, Costiera Amalfitana)».