Benevento, lavori di pubblica utilità: siglato il patto tra Consorzio Asi e tribunale

Ieri, presso il Tribunale di Benevento, il presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli, accompagnato dal consigliere Alessio Augliese, ha stipulato due convenzioni rispettivamente con la presidente del Tribunale Marilisa Rinaldi e con il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna Marisa Bocchino. Le due convenzioni attivate riguardano lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e di messa alla prova. Nel mirino, dunque, le attività lavorative per i trasgressori a beneficio della comunità, con il fine di ridurre il ricorso alla pena carceraria e offrire la possibilità agli indagati/imputati di responsabilizzarsi e risocializzarsi. L'istituto, sempre più utilizzato in Italia, si ispira al modello anglosassone, con l'obiettivo di individuare uno strumento sanzionatorio alternativo o sostitutivo della pena detentiva e rappresenta per l'Asi di Benevento un dispositivo aggiuntivo al protocollo d'intesa già in essere con la casa circondariale di Benevento, i cui esiti positivi hanno convinto l'attuale management a replicarne la pratica.

«Con questa sottoscrizione - scrivono dall'Asi - abbiamo l'opportunità di offrire un servizio alla collettività e un esempio di grande civiltà giuridica.

Il protocollo, in coerenza con le best practice già intraprese dal Consorzio Asi, prevede l'utilizzo di cinque soggetti richiedenti che si dedicheranno alla cura e manutenzione del verde in agglomerato industriale. L'iniziativa ci rende particolarmente orgogliosi per il significato socio riabilitativo del programma e stiamo considerando di implementarla prossimamente prevedendo un coinvolgimento attivo delle imprese insediate».