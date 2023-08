Meteo malevolo, il concerto di Geolier slitta al 31

Le previsioni meteo sfavorevoli infliggono una pesante delusione ai tantissimi fan di Geolier: l'esibizione del rapper, che era in programma domani sera, è stata rinviata a giovedì 31 agosto alle 22, sempre in piazza Risorgimento. L'annuncio è giunto dalla pagina Facebook del sindaco Clemente Mastella, mettendo fine a giorni di incertezza legati, appunto, all'annunciata fase di maltempo.

Sempre Mastella ha confermato che si terrà regolarmente il concerto di Gianni Morandi in programma questa sera alle 21.30. Intanto la data scelta per recuperare il concerto scatena un'ondata di malumore nella vicina San Giorgio del Sannio dove il 31 agosto è in programma l'edizione 2023 della "Notte bianca": sotto l'annuncio di Mastella diversi commenti di protesta per l'inevitabile "effetto concorrenza".