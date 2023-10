Benevento, la Soprintendenza tra i banchi di scuola: tandem con il «Galilei-Vetrone»

Si ripropone domenica l'appuntamento con la Giornata nazionale delle famiglie al museo, patrocinata da Ministero della Cultura, Icon Italia e organizzata dall'Associazione Famiglie al Museo. Il tema scelto per l’edizione 2023 è «Apriti Museo» e la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento partecipa alla Giornata con il progetto «La Soprintendenza torna tra i banchi di scuola», che coinvolge l'IIs «Galilei-Vetrone» di Benevento e il liceo «Giannone» di Caserta, in collaborazione con enti e scuole del territorio in una prospettiva di rete culturale inclusiva e diffusa in tutta la regione. Domani e lunedì 9, nell’ambito del «F@MU», la Soprintendenza si aprirà al territorio con due incontri con le nuove generazioni, il primo al «Galieli-Vetrone» e il secondo al «Pietro Giannone». Focus sulla cittadinanza responsabile, promuovendo un comune senso di responsabilità civica e riconoscendogli l'importanza nell'intero iter formativo. Un progetto coordinato dall'architetto Giuseppe Schiavone, dal dottore Giuseppe Crispino e dalla dottoressa Mariangela Mingione.

Domani, dunque, alle 10, dopo i saluti del dirigente scolastico dell'istituto superiore cittadino Giovanni Marro, del presidente della Provincia Nino Lombardi e del soprintendente delle province di Caserta e Benevento Gennaro Leva, gli alunni incontreranno il co-organizzatore del progetto Crispino e la responsabile dei Servizi educativi Mingione. A moderare i lavori sarà il professore Ignazio de Lucia e le classi saranno poi impegnate in una visita al Museo del Sannio e alla Rocca dei Rettori. Lunedì la tappa a Caserta. Durante le iniziative, saranno distribuiti opuscoli che celebrano la mascotte di quest’anno Greg Heffley, celebre protagonista della serie di Jeff Kinney, «Diario di una schiappa», best seller mondiale che ha conquistato milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo.