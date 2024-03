Benevento, Ipsar Le Streghe: al via gli stage in importanti strutture alberghiere

Un primo gruppo di 35 studenti dell'Ipsar Le Streghe, in prevalenza delle classi quinte, è in viaggio per svolgere un importante stage in diversi resort e hotel a 4 e 5 stelle dislocati in alcune regioni del Nord. Previsto l'affiancamento a figure professionali di rilievo che gestiscono importanti strutture ricettive e ristorative tra cui Belfiore Park Hotel - Ristorante Nin a Brenzone sul Garda, Le Tre Vaselle Resort Torgiano, Palazzo del Capitano a San Chirico D'Orcia, Hotel Villa Sostaga a Gargnano sul lago di Garda, Villa Sparina a Gavi, Ristorante all’Antica Segheria a Pinzolo. Per tre settimane, gli studenti avranno la possibilità di mettersi alla prova, di esercitare e migliorare le competenze e le abilità apprese nel percorso scolastico e vivere un'esperienza importante in strutture di eccellenza selezionate dall'istituto guidato dalla dirigente Antonella Gramazio.

L’organizzazione di questo percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è stata curata dalla profssoressa Anna Maria Zoppoli, che ha coordinato il gruppo di studenti e i docenti accompagnatori Isidoro Mennicillo, Vincenzo Palmieri, Nunzio Clorindo Iadanza e Alessandro Bifaro.