Pronto soccorso, tavolo permanente della Cgil

Sanità, continua la mobilitazione della Cgil di Benevento e si concentra in particolare sulle problematiche del Pronto soccorso. Giosué Di Maro, segretario regionale medici Cgil e Domenico Raffa, segretario provinciale Fp Cgil, si sono confrontati oggi con la direzione strategica dell’azienda ospedaliera San Pio - il direttore generale Maria Morgante, il direttore sanitario Giovanni Di Santo - e alcuni medici aderenti al sindacato. Sul tavolo tutte le criticità che ormai da tempo attanagliano l'ospedale, in primis la carenza cronica di personale medico e sanitario.

La riunione è stata chiusa con l’apertura di un tavolo permanente sulle problematiche del Pronto soccorso che si dovrà aggiornare a 15/20 giorni in merito alle prime azioni che saranno avviate dal management aziendale e dal nuovo direttore del Pronto soccorso, Rodolfo Nasti, che ha preso servizio il 16 giugno.

Nel frattempo continua la mobilitazione della Cgil che il 21 giugno sarà a San Bartolomeo in Galdo per rilanciare la vertenza salute anche in occasione della prossima manifestazione nazionale, indetta proprio dalla Cgil il 24 giugno, «con la convinzione che tale vertenza vada affrontata ad ogni livello ed in ogni angolo del Paese, poiché ogni singolo servizio è funzionale al tutto, allora diventa centrale la mobilitazione in difesa del servizio pubblico e le rivendicazioni territoriali a difesa del Centro di cure primarie di San Giorgio del Sannio, della medicalizzazione delle ambulanze, l’incremento delle strutture sanitarie di ricovero territoriali ed ogni altro tassello utile alla cura della salute delle persone».