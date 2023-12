Benevento, la Provincia adotta il bilancio di previsione per il 2024: «Prima in Italia»

Adottata oggi, in via definitiva, la manovra di Bilancio per il triennio 2024/2026 della Provincia di Benevento. «La prima a cogliere quest'obiettivo», ha detto il presidente Nino Lombardi in una nota. Un risultato raggiunto al termine di un'intensa giornata presso la sala consiliare della Rocca dei Rettori, dove si sono svolte prima l'Assemblea dei sindaci e, quindi, il Consiglio Provinciale. L'Assemblea, con la partecipazione di 44 sindaci o loro delegati su 78 Comuni in rappresentanza di 182.218 abitanti, pari al 68,75% del totale, ha

licenziato all'unanimità il Documento unico di programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, già approvati in prima lettura dal Consiglio il 4 e il 16 dicembre. A illustrare i documenti contabili il dirigente del settore amministrativo finanziario Nicola Boccalone, che si è soffermato in particolare sulle innovazioni legislative in materia di Bilancio e sui procedimenti amministrativi e contabili posti in essere dalla struttura dell'ente, con l'approvazione dei revisori dei conti per consentire, dopo anni, alla Rocca di dotarsi finalmente di un vero Bilancio di previsione per il successivo anno solare e finanziario, senza dover quindi

ricorrere alla cosiddetta pratica dei «dodicesimi» (cioè ad approvare le spese calcolando, sull'ammontare annuale degli stanziamenti in Bilancio, la divisione per i mesi trascorsi dall'inizio dell’anno solare). Lombardi, inoltre, ha rilanciato l'impegno per delineare una reale programmazione degli interventi non più alla fine dell'anno solare di riferimento, quanto piuttosto ancora prima che questo veda la luce.

Tra l'altro, il numero uno della Rocca ha ricordato anche gli interventi infrastrutturali per la viabilità (per esempio le due strade di penetrazione nel Fortore, quella nella Vallata Vitulanese e quella del Titerno), l'edilizia scolastica

(con la realizzazione di nuovi edifici al posto di quelli da abbattere), che la manovra di Bilancio consentirà di realizzare. Lombardi ha anche sottolineato il programma per la tutela dei reticoli fluviali; l'avvio delle

opere connesse alla potabilizzazione della Diga di Campolattaro sul fiume Tammaro, definita «opera strategica nazionale»; la fase istruttoria per il Piano di coordinamento territoriale provinciale; il ruolo svolto dall'ente per la tutela e la valorizzazione della Rete museale provinciale diffusa sul territorio e, infine, per il rilancio del ciclo dei

rifiuti sul territorio sannita.

Al termine dell'Assemblea, i primi cittadini hanno espresso il voto unanime favorevole sulla manovra di previsione. Subito dopo si sono aperti i lavori del Consiglio, il cui mandato peraltro scade proprio oggi, per la definitiva adozione della manovra. La manovra di Bilancio è stata approvato con un solo voto di astensione.