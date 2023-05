Benevento, scatta il piano traffico per i festeggiamenti in onore di santa Rita

Dopo il raduno di camion, furgoni e mezzi di lavoro in piazza Risorgimento per la tradizionale sfilata, Palazzo Mosti vara nuove misure per agevolare i festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia, patrona degli automobilisti.

L'assessore al traffico e ai parcheggi Attilio Cappa, infatti, ha resto noto che durante le manifestazioni in programma entrerà in vigorito un dispositivo traffico ad hoc, che prevede l'istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva «rimozione coatta» dalle 16 fino a fine manifestazione nelle giornate di domenica 21 e lunedì 22 sul lato sinistro di via Perlingieri.

Scatterà, infine, la chiusura al traffico, dalle 18 del 21 in poi, al passaggio della processione sul seguente percorso: piazza Santa Rita, via T. Pellegrini, corso Garibaldi, viale Atlantici, via Delcogliano, via Moro e via Ricci.