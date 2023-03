Benevento, in via Saragat scatta il piano anti-incuria

L'incuria dei terreni incolti continua a mobilitare l'agenda dell'amministrazione comunale. A ribadirlo è l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa, che rilancia: «Da tempo l'amministrazione comunale si occupa dei disagi legati all'incuria dei terreni incolti nell'area di via Giuseppe Saragat e a prescindere da ogni speculazione politica».

In una nota, l'esponente dell'esecutivo evidenzia che «sono stati effettuati interventi di pulizia e manutenzione regolare, posizionato un cestino per le deiezioni canine. Quanto al problema dei terreni incolti - aggiunge - la polizia municipale aveva provato la strada dell'intesa bonaria con i proprietari. Tuttavia abbiamo preso atto che serve un'azione più incisiva e infatti abbiamo predisposto gli atti per andare in questa direzione».

Poi annuncia: «Questa mattina, la polizia municipale ha eseguito un sopralluogo, dopo il quale scatteranno sanzioni amministrative per i proprietari dei terreni che non hanno adempiuto agli obblighi normativi di manutenzione. Il settore Ambiente, contestualmente, ingiungerà con un'ordinanza ad hoc la pulizia immediata di queste aree rurali incolte. In questo modo auspichiamo di poter risolvere definitivamente i grattacapi per i residenti, anche in vista dell'imminente stagione calda, quando diventa ancora più necessario tenere puliti i campi: esortazione che rivolgo a tutti i proprietari terrieri della città».