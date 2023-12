Benevento, paura in via Paolella: auto perde il contro e si ribalta sulla corsia opposta

Questa mattina, intorno alle 8.30, in via Paolella, per cause ancora in corso d'accertamento, una Renault Scenic, condotta da G.P., 50enne, dopo aver urtato una Smart di cui è proprietario A.T., 38 anni, si è ribaltata sulla corsia opposta rispetto al senso di marcia. Entrambi i veicoli hanno riportato gravi danni, mentre non si registrano feriti. Sul posto, naturalmente, sono intervenute due pattuglie della polizia municipale per effettuare i rilievi, oltre a un mezzo dei vigili del fuoco e alla ditta Sicurezza e Ambiente Spa per ripulire la strada dai detriti lasciati dai veicoli incidentati. L'accusa, per il conducente della Renault Scenic, è di aver omesso il controllo dell'auto e non aver evitato la collisione con il veicolo in sosta.

«Questa mattina sono stato a San Lorenzello in occasione del funerale dei due giovani laurentini – osserva il comandante della municipale Fioravante Bosco – che hanno perso la vita a causa di una disattenzione.

Corre l'obbligo evidenziare che la velocità eccessiva è sempre foriera di guai e, pertanto, invito tutti i miei concittadini e quanti in questi giorni di festa soggiorneranno a Benevento a essere sempre cauti nella guida di ogni tipo di veicolo, per evitare tragedie che possono nascondersi dietro l'angolo».