Prologo degli interrogatori ieri mattina per uno dei quattro indagati per le violenze su tre giovani. Si tratta di Vincenzo Cinque di 25 anni che nel momento in cui veniva arrestato ai domiciliari per l'imputazione di torture ai danni delle vittime, veniva trovato i possesso in casa di 80 grammi.

All'interrogatorio era presente il suo legale Antonio Leone ed il magistrato ha deciso di fargli lasciare il carcere per questo ulteriore reato e di inviarlo agli arresti domiciliari. E nel pomeriggio di oggi per le violenze su i tre giovani, saranno interrogati dal Gip Vincenzo Landolfi, oltre a Cinque, il padre, Antonio Barone, 48 anni, che è in carcere, Emanuele Ucci 23 anni e Ludovico Lepore che sono agli arresti domiciliari.

In queste ore i carabinieri, ai tre indagati che sono agli arresti domiciliari, hanno sequestrato i telefonini. Un provvedimento adottato dalla magistrato dopo che il deputato di Alleanza Verdi Emilio Borrelli, aveva denunciato che uno degli indagati ai domiciliari, Emanuele Ucci, aveva postato su Tiktok diverse foto, una frase «supereremo anche questa» e un cuoricino.

Mentre Barone sarà ascoltato dal Gip nel carcere di contrada Capodimonte dove è detenuto i tre ai domiciliari saranno interrogati al Palazzo di Giustizia, e su disposizione del magistrato saranno scortati dai carabinieri. I quattro sono difesi da Antonio Leone, Luca Russo e Mario Villani. Sia Barone che Cinque renderanno delle dichiarazioni sull'accaduto, mentre gli altri due indagati dovrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere. La vicenda risale al 18 dicembre dello scorso anno, quando i carabinieri della stazione di San Leucio intimavano l'alt ad un'auto in cui erano Emanuele Ucci e Ludovico Lepore e sul sedile posteriore un giovane ventenne con ferite al volto.

Partivano le indagini ed i carabinieri della compagnia di Benevento ricostruivano una storia di torture inflitte al giovane ventenne ad un suo amico quando si erano recati in casa di Antonio Barone al rione Libertà presente il figlio Vincenzo Cinque per restituire un orologio che ,a dire degli indagati era sta rubato, in realtà era stato perso nel corso di una lite a Pietrelcina. I due giovnia e parzialmente un terzo avevano subito ogni sorta di violenza, inoltre erano stai anche derubati di una somma di denaro.