Ceppaloni, nasce il progetto «Colline Casca»: Comuni in rete per valorizzare le tradizioni

Nasce il progetto «Le Colline Casca», finalizzato alla creazione di una rete territoriale e per la valorizzazione in forma associata dei borghi locali. Il progetto, finanziato con le risorse del Fondo unico del turismo, vedrà unirsi il Comune di Ceppaloni (capofila del progetto) e quelli di Arpaise, San Leucio del Sannio, Chianche e Apollosa. Il nome «Casca» è l'acronimo risultante dall'accostamento delle iniziali di questi Comuni, disposte in modo da generare un verbo utile a essere declinato nelle varie iniziative previste nella proposta progettuale, in risposta all'avviso pubblico di Scabec del 26 ottobre scorso. Il progetto, che dovrà essere realizzato entro il prossimo 31 marzo, vedrà la realizzazione di un logo identificativo e di un sito internet che raccoglierà tutte le informazioni relative ai Comuni e alle loro iniziative. Tra i contenuti, ampio spazio sarà dato alle informazioni delle ricchezze immateriali, ossia gli aspetti legati alla storia, alla tradizione orale nonché gli eventi folcloristici e di costume, oltre che al patrimonio paesaggistico e ambientale. Tra l'altro, l'accesso al sito sarà immediato anche con l'utilizzo di Qr code, che saranno apposti sulla cartellonistica che andrà a valorizzare alcuni punti d'interesse, anche non convenzionali, dei vari comuni per risaltarne la storia, i miti e le leggende. Al centro di ogni comune verrà poi posta un'insegna identificativa del progetto, al fine di creare un forte legame identitario all'interno della rete.

Il progetto, inoltre, prevede la realizzazione di workshop e laboratori multidisciplinari che tratteranno di linguaggi contemporanei dell'arte e della cultura. Per valorizzare il patrimonio architettonico, paesaggistico e naturalistico, saranno organizzate delle escursioni, delle visite guidate a piedi e in bicicletta tra i vari Comuni, che consentiranno di collegare i territori e di visitare le principali attrattive della rete Casca. I ristoranti e le attività produttive del settore agroalimentare che vorranno partecipare all'iniziativa, saranno identificate con i loghi della Regione Campania, dello Scabec e con quello del progetto e si impegneranno a offrire proposte gastronomiche con prodotti tipici locali. Per favorire un turismo del gusto, quindi, tali attività verranno inserite all'interno del sito web, che diverrà una vetrina dei territori Casca. Ogni Comune sarà interessato anche da un intervento ad hoc su pareti comunali di un'opera di street art che ne rispecchi valori e tradizioni del territorio. Grande spazio, infine, sarà dato alle iniziative per il Carnevale 2024. «Abbiamo creduto molto in questo progetto, che probabilmente avrebbe preso vita indipendentemente dal finanziamento, visto l'entusiasmo che ha contraddistinto tutti i rappresentanti dei comuni che hanno risposto presente alla nostra chiamata. Grazie al finanziamento sarà più semplice far collaborare tra loro territori che hanno molto in comune. L'intento è riaccendere il fuoco delle nostre tradizioni, per poterle portare a conoscenza e valorizzare questi luoghi. Il finanziamento di questo progetto non era per nulla scontato. Siamo l'unica aggregazione, insieme a un’altra nel beneventano, che è riuscita a rientrare nei 14 progetti finanziati», spiega il Consigliere comunale di Ceppaloni che ha curato e presentato il progetto, Emilio Imbriani.