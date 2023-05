Il cicloturismo per una mobilità sostenibile: via all'ottava edizione della randonnée “La via delle sorgenti”

Oggi l’ottava edizione della randonnée “La via delle sorgenti”. A Pietravairano lo start e l'arrivo. Due i percorsi, da 200 e 100 chilometri, che si snodano nell'Alto casertano, ricco di storia, cultura, natura, sorgenti e piccoli borghi. Durante la giornata, programmate visite guidate per partecipanti e accompagnatori al Teatro Tempio. L’organizzazione è dell’associazione Cambia, ovvero Campania bici. L’evento cicloturistico è inserito nel calendario nazionale dell'Audax Randonneur italia, dell’Audax club Parisienne, del Rando Tour Campania e Rando Tour Magna Grecia.

«Questo itinerario è un fondamentale strumento di valorizzazione, consapevolezza e del fare rete.

Ma al tempo stesso l'occasione perfetta per scoprire un territorio in maniera autentica, sostenibile, capace di donare emozioni indimenticabili» afferma il delegato Randonnée asd Cambia, Giuseppe Gallina. Per Vincenzo Girfatti, presidente del Parco regionale del Matese, «la “Via delle sorgenti” è una importantissima opportunità per chi partecipa di avere una conoscenza diretta del territorio e delle sue bellezze, non solo naturalistiche ma anche monumentali e storiche. Al contempo la bici, non più vista come mezzo di trasporto ma come mezzo di conoscenza, è tra le prime forme di turismo sostenibile a cui tante altre iniziative dovrebbero accodarsi».

Gli fa eco Giuseppe Miselli, direttore della Coldiretti Caserta: «La promozione delle eccellenze territoriali è il nostro obiettivo prioritario. Quando ciò si può fare in sinergia, raggiungiamo l’apice del risultato». Per l’assessore allo Sport di Pietravairano, Rodolfo Porcelli, «sarà una bella giornata di festa che coinvolgerà non solo i ciclisti, ma anche i loro accompagnatori». Il sindaco di Roccaromana Nicola Pelosi è convinto che «uniti si va lontano e si costruisce per il futuro». Oltre all'impegno di diverse Pro loco e associazioni, preziosa la collaborazione di Slow Food Volturno. «Nei punti di arrivo e partenza della randonnée – dice Anna Zeppetella, responsabile del presidio – ci sarà un mercato nel quale presenteremo le tipicità locali»