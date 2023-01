Un giorno con Franco Arminio, un "luogo per amarsi"

Un giorno di osservazione e di ammirazione, il paesologo e scrittore Franco Arminio questa mattina era a Castelnuovo di Conza, paese di confine salernitano, uno di quei piccoli, piccolissimi borghi che, attraverso i suoi scritti e la sua attenzione prova a valorizzare.

Con lui fotografi di professione e per diletto, pronti a scoprire gli angoli belli del paese. E lungo i muri ci sono alcune frasi che ne riecheggiano la bellezza.

"Io trovo questi posti estremamente romantici, credo non ci siano luoghi migliori per amarsi" è una di quelle su cui ci si è focalizzati oggi. Una frase che è un messaggio d'amore per Castelnuovo, dove Franco Arminio viene spesso e dove ha stabilito legami di amicizia importanti (tra questi c'è Luzza Zarra) con chi, nella sua strenua resistenza, non molla, non abbandona, ma sceglie di restare e prova ad attirare qui, in borghi come questi, vita e vitalità.