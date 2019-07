Mercoledì 17 Luglio 2019, 23:49

BENEVENTO - Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha distrutto, in via Fontana dell'Asino, una baracca di legno con la copertura in lamiere a Colle Sannita. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco di San Marco dei Cavoti, sul posto anche i carabinieri di Colle. Le alte fiamme hanno bruciato un cavo elettrico provocando, per alcune ore, un blackout in diverse abitazioni della zona tanto da richiedere l'intervento della squadra dell'Enel.