Provinciali, si vota al PalaTedeschi: alle 20 chiuse le urne

Iniziate puntuali alle ore 8 le operazioni di voto presso del PalaTedeschi in via Antonio Rivellini di Benevento, per il rinnovo del Consiglio provinciale di Benevento.

Numerosi i sindaci e i consiglieri comunali in carica che si sono presentati per esercitare il loro diritto di voto al seggio presieduto da Giancarlo Corsano. Si vota sino alle 20 subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio.

Alle 15,30 gli elettori che hanno esercitato il proprio diritto di voto per il rinnovo del Consiglio de La Rocca sono stati 430.