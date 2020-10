«Ho detto al governatore De Luca che Benevento non è Napoli, per cui eventuali lockdown non possono essere uguali. Le condizioni sono diverse e i i provvedimenti devono essere differenziati». Lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Secondo Mastella per consentire la ripresa della didattica in presenza è necessario scaglionare gli ingressi e le uscite dagli istituti per evitare assembramenti. Il sindaco di Benevento suggerisce anche l'utilizzo dei bus da gran turismo per sopperire alla mancanza di mezzi extraurbani e urbani a causa della limitazione del numero delle persone trasportate. Mastella ha annunciato un incontro per lunedì prossimo con i vertici degli ospedali, Asl e medici di Benevento per fare il punto sulla situazione Covid e per organizzare i ricoveri per le persone affette da patologie diverse dal coronavirus , che spesso hanno denunciato difficoltà per effettuare visite o ricoveri.

Ultimo aggiornamento: 18:59

