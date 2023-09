«Non sussistono le condizioni minime sotto di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione». È quanto comunicato dal Prefetto Carlo Torlontano con a tema la 43ma edizione della sagra dei funghi di Cusano Mutri, kermesse enogastronomica in programma a partire dalla giornata di oggi (sino al prossimo 15 ottobre) tra le più partecipate e apprezzate nel panorama regionale. Ma il sindaco di Cusano, Giuseppe Maria Maturo, non sospende la sagra e quindi c’è attesa stasera per vedere come andranno le cose.

«Ho appreso dai giornali della comunicazione arrivata dalla Prefettura – le parole di Maturo -. Va chiarita subito una prima cosa: non c’è alcun provvedimento ufficiale di sospensione della Sagra. Il comitato ha ritenuto che non sussistano ancora le condizioni minime di svolgimento, esclusivamente sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, basandosi su una serie di osservazioni. È assolutamente singolare che si sia subito interessata la stampa prima di consentire al Comune di corrispondere alle richieste».